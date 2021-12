लॉडरडेल (एपी)। यूएसए क्रिकेट का कहना है कि अमेरिका और आयरलैंड के बीच रविवार को होने वाला पहला एक दिवसीय क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग टीम के बीच सकारात्मक कोविड-19 मामले के कारण रद्द कर दिया गया है। अमेरिका क्रिकेट के बयान में शुक्रवार को कहा गया, "यूएसए क्रिकेट और क्रिकेट आयरलैंड आईसीसी के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शेष श्रृंखला जारी रह सके, अगर ऐसा करना सुरक्षित है।"

📡MEDIA RELEASE: First One Day International scheduled for December 26th between USA and Ireland cancelled



The 2nd and 3rd ODIs, currently scheduled for the 28th and 30th of December, will go ahead as planned



FULL DETAILS: https://t.co/eTMjzfVfGo