नई दिल्ली (आईएएनएस)। भारत की टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली सहित पूर्व और वर्तमान भारतीय क्रिकेटरों ने बुधवार को तमिलनाडु में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य के निधन पर दुख व्यक्त किया। कोहली ने ट्विटर पर लिखा, "दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत जी और अन्य अधिकारियों के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।'

भारतीय वायु सेना ने बुधवार शाम को पुष्टि की कि जनरल रावत और उनकी पत्नी उन तेरह व्यक्तियों में शामिल थे जिनकी एक घातक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा: "श्री #बिपिन रावत और उनकी पत्नी के दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। राष्ट्र हमेशा रहेगा। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा के लिए जनरल रावत का आभारी हूं। ओम शांति, जय हिंद।'

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज सहवाग ने ट्वीट किया, "श्री बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और के निधन के बारे में सुनकर बेहद दुख हुआ। दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सेना के 11 जवान। राष्ट्र के लिए उनकी अद्भुत सेवा के लिए आभार। ओम शांति।"

भारत के नए सीमित ओवरों के कप्तान रोहित शर्मा ने भी टि्वटर पर श्रद्घांजलि देते हुए लिखा, 'बेहद दुखद... सीडीएस जनरल बिपिन रावत के परिवार और दोस्तों और सेना के 11 जवानों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। हमारे राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे।'

पूर्व क्रिकेटरों, आरपी सिंह, गौतम गंभीर, वेंकटेश प्रदेश और पार्थिव पटेल ने भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी श्रीमती के मधुलिका रावत और हमारे सशस्त्र बलों के 11 अन्य कर्मी के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ। उनके परिवारों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।"