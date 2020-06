नई दिल्ली (पीटीआई)। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और पूर्व फुटबॉल कप्तान भाईचुंग भूटिया सहित भारत के प्रमुख खिलाड़ियों ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान शहीद हुए 20 सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है।



विराट कोहली ने अपने टि्वटर अकाउंट पर लिखा, 'उन सैनिकों को सलाम और सम्मान, जिन्होंने गलवान घाटी में हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी। कोई भी सैनिक से ज्यादा निस्वार्थ और बहादुर नहीं होता है। परिवारों के प्रति पूरी संवेदना। मुझे उम्मीद है कि वे इस कठिन समय में हमारी प्रार्थनाओं से शांति पाएंगे।



सीमित ओवरों के खेल में भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा ने भी सैनिकों के निधन पर शोक व्यक्त किया। रोहित ने ट्वीट कर कहा, "हमारे वास्तविक नायकों को सलाम जिन्होंने हमारे जीवन को हमारी सीमा की रक्षा और सम्मान दिया है। ईश्वर उनके परिवारों को पूरी ताकत दे।"



बाईचुंग भूटिया ने हमले को "योजनाबद्ध" करार दिया। "चीन ने अपने सभी नागरिकों को कुछ हफ्ते पहले भारत छोड़ने के लिए कहा था। एलएसी में हमारे सैनिकों की हत्या एक योजनाबद्ध सोच थी। भूटिया ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर लिखा है, "हम चीन की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की पूरी तरह से निंदा करते हैं। भारतीय सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और चीनी आक्रामकता के आगे नहीं झुकना चाहिए।"

A sacrifice that will never be forgotten by the nation. Heartfelt condolences to the family and loved ones of the Indian Army officer and the two soldiers. Saluting your bravery, Jai Hind! 🇮🇳 #GalwanValley pic.twitter.com/Kk2Wt0WdSs — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) June 16, 2020



पहलवान योगेश्वर दत्त और शटलर सायना नेहवाल और क्रिकेटर शिखर धवन ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर ने टि्वटर पर लिखा, 'हमारे शहीदों ने हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। एक राष्ट्र अपने बहादुर जवानों और उनके निस्वार्थ माता-पिता और परिवारों के साथ खड़ा है। परिवार के साथ गहरी संवेदना।'

Our martyrs will continue to live through the lives that they have inspired with the heroic acts to protect our motherland. A nation mourns its brave jawans and stands by their selfless parents and families.

Deepest condolences and may you all rest in peace. 🙏🏼 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 17, 2020

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari