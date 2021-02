मुर्शिदाबाद (एएनआई)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रेलवे स्टेशन के पास श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ है। वह उपचार हेतु मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। उनकी हालत को लेकर अधीक्षक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अमिय कुमार बेरा ने कहा कि श्रम मंत्री जाकिर हुसैन स्थिर है और खतरे से बाहर है लेकिन बम हमले के कारण उसका एक हाथ और पैर घायल हो गया है।

#WATCH : WB Minister Jakir Hossain injured after unidentified persons hurled a bomb at him at Nimtita railway station, Murshidabad y'day. Murshidabad Medical College Superintendent says that he's stable & out of danger, one hand & leg injured. (Amateur video, source unconfirmed) pic.twitter.com/ih7DLHAWLq

West Bengal Labour Minister (MoS) Jakir Hossain is stable and is out of danger. He received injuries in one hand and one leg: Dr Amiya Kumar Bera, Superintendent Murshidabad Medical College



The Minister has been shifted to Kolkata. pic.twitter.com/gvtgngvl92