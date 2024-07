उत्तर दिनाजपुर (एएनआई)। West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में एक महिला समेत दो लोगों की पिटाई करने के आरोपी तजमुल हक उर्फ ​​जेसीबी को सोमवार को इस्लामपुर में गिरफ्तार किए जाने के बाद मेडिकल जांच के लिए स्थानीय अस्पताल लाया गया है। वायरल वीडियो में तजमुल हक को चोपड़ा की एक गली में लोगों की मौजूदगी में एक महिला समेत दो लोगों की पिटाई करते देखा गया। उसे आज एसीजेएम कोर्ट इस्लामपुर के समक्ष पेश किया जाएगा। कथित तौर पर तजमुल हक द्वारा पीटे गए पुरुष और महिला को भी मेडिकल जांच के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की, वहीं टीएमसी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल भाजपा की महिला विधायकों, जिनमें अग्निमित्रा पॉल भी शामिल हैं, ने ताजमुल हक द्वारा महिला समेत दो लोगों पर हमला करने के वायरल वीडियो के खिलाफ कोलकाता में राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

#WATCH | On a viral video showing a West Bengal man assaulting two people - including a woman, BJP MP & actor Kangana Ranaut says, "There is anger in the country over this. A woman was accused of adultery and Sharia Law was implemented there. I would like to ask partners of the… pic.twitter.com/MdPxKpQgQ3