इंटरनेट डेस्‍क (कानपुर)। World Health Day 2022 Wishes, Quotes, Poster, messages, Images, sms, Status: दुनिया भर के लोग हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, क्‍योंकि आज ही के दिन पूरी दुनिया के आम लोगों के स्‍वास्‍थ्य को बेहतर बनाने के लिए विश्‍व स्‍वास्‍थ्य संगठन की स्‍थापना की गई थी। इस दिन का उद्देश्य लोगों के सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, स्वास्थ्य मानव सुख और कल्याण के लिए मौलिक रूप से जरूरी है। चूंकि स्वस्थ लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अधिक उत्पादक होते हैं। बेहतर स्‍वास्‍थ्य के बल पर ही लोगों को आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता मिलती है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है हमारा प्‍लैनेट हमारा - हमारा स्‍वास्‍थ्य। इस साल भी वर्ल्‍ड हेल्‍थ डे के मौके पर लोगों को बेहतर हेल्‍थ रखने के प्रति करें जागरुक और इसके लिए उन्हें जरूर भेजें ये हेल्दी मैसेज, कोट्स और तस्‍वीरें...

1: सब कुछ होने पर भी यदि

मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं,

तो समझो उसके पास कुछ है ही नहीं...

Happy World Health Day 2022

2: विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर

आज से अपने शरीर को

बीमारी का घर न बनने दें

विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं...

3: जो यह सोचते है कि उनके पास

कसरत करने का समय नहीं है

उन्हें देर-सबेर बीमार पड़ने के लिए

समय निकालना ही पड़ेगा...

4: अच्छे स्वास्थ का मतलब शारीरिक

मानसिक और सामजिक रूप से मजबूती है

5: एक स्वस्थ शरीर में ही

शुद्ध आत्मा का निवास होता है

6: स्वास्थ्य एक अनमोल संपत्ति है

जिसे हम तब तक सराहते हैं

जब तक हम बीमार नहीं पड़ते

विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं..

7: अच्छा स्वास्थ्य आंतरिक शक्ति

शांत मन और आत्मविश्वास लाता है

जो कि बहुत महत्वपूर्ण है

8: अगर स्वास्थ्य खो जाता है

तो सब कुछ खो जाता है...

9: यदि आपको जीवन में कामयाब होना है

तो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है

10: जो पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य को खो देते है

उन्हें बाद में स्वास्थ्य के लिए पैसा खोना पड़ता है

11: Health is the only wealth

that we all want to earn it

Happy World Health Day...

12: Be rich and be happy by attaining health

Happy World Health Day...