नई दिल्ली (आईएएनएस)। Wrestlers Protest : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स से मुलाकात की। इंडियन रेसलर्स रविवार से प्रदर्शन कर रहे हैं और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद से कथित यौन शोषण और उत्पीड़न को लेकर बृजभूषण को हटाने और व उनके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस दाैरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जब ये लड़कियां पदक जीतती हैं, तो हर कोई ट्वीट करता है, कहते हैं कि वे हमारे देश का गौरव हैं, लेकिन अब जब वे सड़क पर बैठी हैं और अपनी बात सुनना चाहती हैं, तो कोई भी तैयार नहीं है उन्हें सुनने के लिए। अगर एफआईआर दर्ज की गई हैं, तो उनकी प्रति उनके साथ साझा की जानी चाहिए। इस दाैरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है।

इंडियन रेसलर्स के सपोर्ट में अब तक तमाम लोग आ चुके हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कहा कि रोड पर खड़े होकर न्याय की मांग करते एथलीट्स को देखकर बहुत दुख हो रहा है। इन लोगों ने कड़ी मेहनत की है।

As an athlete but more as a woman this is too difficult to watch .. they&यve brought laurels to our country and we have all celebrated them , with them .. if you have done that then it&यs time to now stand with them in this difficult time too .. this is a highly sensitive matter… pic.twitter.com/7mVVyz1Dr1