मुंबई (एएनआई)। 13 साल हो गए हैं जब सबसे घातक 26/11 आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इसकी भयावह यादें अभी भी लोगों के दिलों और दिमागों में गूंजती हैं। शुक्रवार को अक्षय ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस भीषण घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी।उन्होंने लिखा, "उन सभी लोगों को याद करता हूं जिन्होंने अपनी जान और प्रियजनों को खो दिया। उन सभी बहादुरों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि जिन्होंने हमारे शहर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी।"

अक्षय कुमार के अलावा भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी टि्वटर पर इस दिन को याद करते हुए लिखा, 'हम इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे, खोए हुए जीवन को हम कभी नहीं भूलेंगे। उन मित्रों और परिवारों के लिए मेरी प्रार्थना भेजना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया।' बता दें इस आतंकी हमले को 10 बंदूकधारियों ने अंजाम दिया था, ये सभी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। स्वचालित हथियारों और हथगोले से लैस, आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, लोकप्रिय लियोपोल्ड कैफे, दो अस्पतालों और एक थिएटर सहित मुंबई के दक्षिणी हिस्से में कई जगहों पर नागरिकों को निशाना बनाया।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने शहीद को याद करते हुए लिखा, 'दुखद दिन के 13 साल। वह हमारी धरती के सबसे महान सपूत हैं- शहीद तुकाराम ओंबले। उस दिन उनके द्वारा दिखाया गया साहस, मन की उपस्थिति और निस्वार्थता- कोई शब्द नहीं, कोई पुरस्कार न्याय नहीं कर सकता। दंडवत प्रणाम है ऐसे महान इंसान को।'

13 years since the sad day. He is of the greatest son of our soil- Shaheed Tukaram Omble. The courage, the presence of mind and the selflessness demonstrated by him on that day- no words,no awards can do justice. Dandavat pranam hai aise mahaan insaan ko . 🙏🏼 #MumbaiTerrorAttack pic.twitter.com/wi4t8wHV56 — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 26, 2021