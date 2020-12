कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। एक्ट्रेस सोनम कपूर और प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की उन मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल हैं जिन्होंने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है। किसानों ने मंगलवार को 'भारत बंद' का आह्वान किया है, चेतावनी दी है कि वे अपने आंदोलन को तेज करेंगे और सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं माने जाने पर राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाली और सड़कों को जाम कर देंगे।

दिलजीत दोसांझ, हरभजन मान, जसबीर जस्सी, रितेश देशमुख, निर्देशक हंसल मेहता और अन्य लोगों पहले ही किसानों के लिए अपना समर्थन दे चुके हैं।दोसांझ के एक ट्वीट को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, 'हमारे किसान भारत के खाद्य सैनिक हैं। उनके डर को दूर करने की जरूरत है। उनकी आशाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह संकट बाद में जल्द हल हो।'

हाल ही में किसान के विरोध में बुजुर्गों पर अपनी टिप्पणी के लिए अभिनेता कंगना रनोट से पंगा लेने वाले दोसांझ ने बाद में किसानों के लिए एक करोड़ रुपये का दान दिया और शनिवार को सिंघू सीमा पर एक रैली को भी संबोधित किया। फिलहाल आज भारत बंद के समर्थन में दोसांझ ने फिर एक ट्वीट किया। हालांकि अब उन्हें प्रियंका के अलावा एक्ट्रेस सोनम कपूर का भी सपोर्ट मिला है। अभिनेत्री सोनम कपूर ने किसानों को "मानव सभ्यता के संस्थापक" कहा।

My heart goes out 2the farmers & their families protesting in the cold in this pandemic.They are the soldiers of the soil that keep our country going.I sincerely hope the talks between the farmers & govt yield positive results soon & all is resolved. #Farmerprotests #Rabrakha 🙏 pic.twitter.com/b7eW8p8N3P — Preity G Zinta (@realpreityzinta) December 6, 2020

एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी सोमवार को किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, 'मेरा दिल किसानों और उनके परिवारों को इस ठंड में विरोध करते देख भर आ रहा है। वे मिट्टी के सैनिक हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों और सरकार के बीच वार्ता जल्द ही सकारात्मक परिणाम देगी और सभी का समाधान होगा #Farmerprotests #Rabrakha

If you eat today, thank a farmer.



I stand in solidarity with every farmer in our country. #JaiKisaan — Riteish Deshmukh (@Riteishd) December 5, 2020