नोएडा (आईएएनएस)। UP News: पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर का मामला शांत होने से पहले ही, बांग्लादेश से एक महिला अपने नवजात बेटे के साथ भारत आयी है। हालांकि यह महिला अपने भारतीय पति की तलाश में यहां पहुंची है। महिला का दावा है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। पिछले आठ दिनों से नोएडा में रह रही सोनिया अख्तर का कहना है कि नोएडा के रहने वाले सौरव कांत तिवारी ने उससे बांग्लादेश में शादी की और तीन साल तक साथ रहने के बाद भारत लौट आया। उन दोनों का एक बेटा भी है।

Even before the controversy surrounding #Pakistan national #SeemaHaider could settle, another woman from #Bangladesh has arrived in India with her infant son in search of her Indian husband, who she claims has deserted her, police said. pic.twitter.com/rcVejbRJZv