नई दिल्ली (एएनआई)। पाॅप सिंगर रिहाना ने किसानों के समर्थन को लेकर जब से ट्वीट किया है, वह चर्चा में आ गई। सोशल मीडिया पर कुछ लोग जहां रिहाना के समर्थन में खड़े हैं तो वहीं कुछ यूजर्स उन्हें भारत के आतंरिक मामलों से दूर रहने की सलाह दे रहे। विदेश मंत्रालय ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हस्तियों और संस्थाओं द्वारा भारतीय मामलों में दखलअंदाजी करने से मना किया है। अब कई बाॅलीवुड सितारे भी रिहाना के खिलाफ आ गए। अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, और सुनील शेट्टी ने हाल ही में विदेश मंत्रालय के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और जारी विरोध प्रदर्शनों पर टिप्पणी की।

अक्षय कुमार, जो वर्तमान में अपनी आगामी फिल्म 'अत्रंगी रे' की शूटिंग में व्यस्त हैं। उन्होंने चल रहे मुद्दे के लिए "सौहार्दपूर्ण संकल्प" का आह्वान किया। अक्षय ने MEA के बयान को रीट्वीट किया और लिखा, "किसान हमारे देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और उनके मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मतभेद पैदा करने वाले किसी पर ध्यान देने के बजाय एक सौहार्दपूर्ण संकल्प का समर्थन करें।" #IndiaAgainstPropaganda। "

अक्षय के अलावा एक्टर अजय देवगन ने भी प्रोपेगेंडा से दूर रहने की सलाह दी। एक्टर ने ट्वीट किया, "भारत या भारतीय नीतियों के खिलाफ किसी भी झूठे प्रचार के झांसे में मत फंसो। इस समय एकजुट होना सबसे महत्वपूर्ण है। #IndiaAnainstPropaganda।"

We live in turbulent times and the need of the hour is prudence and patience at every turn. Let us together, make every effort we can to find solutions that work for everyone—our farmers are the backbone of India. Let us not let anyone divide us. #IndiaTogether — Karan Johar (@karanjohar) February 3, 2021

करन जौहर ने ट्विटर पर लिखा, "इस समय माहौल काफी अशांत है ऐसे में विवेक और धैर्य रखने की जरूरत है। हमें एक साथ मिल कर, हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम उन सभी के लिए काम करें जो हमारे किसानों के लिए उपयोगी हैं। आइए हम किसी को भी विभाजित न होने दें।'

We must always take a comprehensive view of things, as there is nothing more dangerous than half truth. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda @hiteshjain33 https://t.co/7rNZ683ZAU — Suniel Shetty (@SunielVShetty) February 3, 2021

सुनील शेट्टी ने MEA के बयान को भी रीट्वीट किया और कहा, "हमें हमेशा चीजों का व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि आधे सच से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। #IndiaAgainstPropaganda

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सरकार ने "पूरी तरह से बहस और चर्चा के बाद" कानून पारित किया है और किसानों के मुद्दों का समाधान करने के लिए "बातचीत की एक श्रृंखला शुरू की है"। बयान में गणतंत्र दिवस पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की भी निंदा की गई। MEA ने उन हस्तियों की भी निंदा की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर किसानों के विरोध की ओर ध्यान आकर्षित किया है।