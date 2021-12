कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और उससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 2-6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में अगले तीन दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा।

i) Minimum temp are in the range of 2-6°C over Punjab, north Rajasthan, Haryana and adjoining West UP and 3 to 5°C fall in min temp occurred over Haryana, north Raj, UP and MP during past 24 hours. Cold Wave to Severe Cold Wave Conditions over NW India & MP during next 3-4 days. pic.twitter.com/rnmpF0vZwe