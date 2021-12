नई दिल्ली (एएनआई)। Anniversary of Parliament Attack : 2001 में संसद हमले की 20वीं बरसी के अवसर पर वरिष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा, मैं उन सभी सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो 2001 में संसद हमले के दौरान कर्तव्य के दौरान शहीद हुए थे। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को प्रेरित करता है।

I pay my tributes to all those security personnel who were martyred in the line of duty during the Parliament attack in 2001. Their service to the nation and supreme sacrifice continues to inspire every citizen.