मुंबई (पीटीआई)। अभिनेता अनुपम खेर जल्द ही अपने डिजिटल पोर्टल पर अपने नाटक "कुछ भी हो सकता है" का शुभारंभ करेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने अफिशल ट्विटा अकाउंट पर दी। अनुपम ने एक वीडियो मैसेज शेयर करते हुए कहा, 'आपके साथ ये बात शेयर करने में मुझे काफी खुशी हो रही है। अपनी आत्मकथात्मक नाटक #KuchBhiHoSaktaHai को अपनी वेबसाइट www.anupamkher पर 7 जून को डिजिटल रूप से लॉन्च कर रहा हूं। मैंने पिछले 15 वर्षों में इस नाटक के 450 से अधिक शो किए हैं। आशा है कि आप इसे ऑनलाइन उतना ही पसंद करेंगे, जितना दर्शकों ने इसे एक मंचीय नाटक के रूप में पसंद किया है। आने वाले दिनों में इसके बारे में अधिक डिटेल दी जाएगी।'

Delighted to share that I am finally launching my autobiographical play #KuchBhiHoSaktaHai digitally on my website https://t.co/qESpl8z92y on 7th June. I have done more than 450 shows of this play worldwide. More details to follow in the coming days. Jai Ho!🙏😍 #MyLifeOnline pic.twitter.com/JQTuysuHxG