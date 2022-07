मुंबई (पीटीआई)। फिल्म इमरजेंसी कंगना रनोट द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कंगना फिल्म में पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रहीं हैं। रनोट ने कहा जे पी नारायण हाल के भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी के बाद राजनीति में सबसे शक्तिशाली इंसान थे। लोगों पर उनका जिस तरह का प्रभाव था, वह बहुत बड़ा था। कंगना ने आगे कहा कि मैं इस किरदार के लिए एक ऐसा अभिनेता चाहती थी जिसके पास लोक नेता, जे पी नारायण के जीवन से बड़े व्यक्तित्व से मेल खाने वाला व्यक्तित्व और क्षमता हो। अनुपम जी अपने कद, अपने अभिनय कौशल, अपने समग्र व्यक्तित्व के साथ पूरी तरह से भूमिका में फिट बैठते हैं।

BIG: Happy and proud to essay the role of the man who questioned fearlessly, a rebel in the truest sense of the word, #JayaPrakashNarayan in #KanganaRanaut starrer and directorial next #Emergency. My 527th! Jai Ho! 👍😬🇮🇳 #JP #Loknayak pic.twitter.com/V0FDCA86UP