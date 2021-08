कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मंगलवार को उत्तराखंड के देहरादून में क्लॉक टॉवर से दिलाराम बाजार तक रोड शो किया है। इस दाैरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को दुनिया के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। ठीक व्यवस्था की जाए तो जितने लोग आते हैं उससे 10 गुना अधिक लोग दर्शन करने आएंगे। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह से दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी होगी और उत्तराखंड दुनिया के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी।

AAP leader & Delhi CM Arvind Kejriwal rallies from Clock Tower to Dilaram Bazar in Dehradun, Uttarakhand. At a public address held earlier in the day, Kejriwal announced Ajay Kothiyal (retd Colonel) as AAP's Chief Ministerial candidate for the Assembly Election 2021. pic.twitter.com/Srgl8IlH7W

Ajay Kothiyal (retd Colonel) will be the AAP Chief Ministerial candidate of Uttarakhand. Party will develop the State as a spiritual capital for Indians staying across the world. It will also provide employment to youth: AAP convener & Delhi CM Arvind Kejriwal, in Dehradun pic.twitter.com/TQTOMgKX4T