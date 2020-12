नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 96 वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिल्ली में दिवंगत प्रधानमंत्री के समाधि अटल समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दाैरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर कहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उनके दूरदर्शी नेतृत्व के तहत, उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक मजबूत और समृद्ध भारत बनाने के उनके प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा।

Prime Minister Narendra Modi pays tribute to former PM Atal Bihari Vajpayee on his 96th birth anniversary



"He took the country to unprecedented heights of development. His efforts to build a strong and prosperous India will always be remembered," says PM



