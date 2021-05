नालंदा (एएनआई)। कोरोना वारयस की दूसरी लहर के कहर में बिहार के नालंदा में रविवार को अंतिम संस्कार के लिए एक कोविड​​​​-19 पीड़ित के शव को नगर निगम की कचरा गाड़ी पर श्मशान ले जाया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें नगर निगम के कर्मचारी पीपीई किट पहने कचरे की गाड़ी पर कोविड पीड़ित के शव को ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। शव को बिहार शरीफ स्थित श्मशान नंबर 17 में ले जाया गया। पीड़ित की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है, जिसकी 13 मई को कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी।इस संबंध में नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि मुझे बताया गया है कि एक कोविड पीड़ित के शव को एक गाड़ी पर श्मशान घाट ले जाया गया था। हमारे पास शवों को श्मशान ले जाने के लिए 200 से अधिक वाहन हैं। मामले में शामिल लोगों के खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Bihar | A COVID-19 patient's body was carried to crematorium allegedly on a garbage cart of Municipal Corporation, yesterday.



"I've been told that the body was carried on a cart… I will get it probed and action will be taken," said Dr Sunil Kumar, Nalanda Civil Surgeon. pic.twitter.com/N9Jx8bKfAB