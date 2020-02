कानपुर। Jawaani Jaaneman Box Office Collection Day 3: सैफ अली खान, तब्बू और अलाया फर्नीचरवाला की फिल्म 'Jawaani Jaaneman' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है और वीकएंड तक इस फिल्म ने शुक्रवार को 3.24 करोड़, शनिवार को 4.55 करोड़, और रविवार को 5.04 का का बिजनेस करके कुल 12.83 करोड़ जुटा लिए हैं। क्रिटिक और ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्वीटस में कई फिल्मों के इस वीक के कलेक्शंस के बारे में जानकारी दी है।





Panga का बॉक्स ऑफिस पर पंगा

जनवरी के आखिरी हफ्ते में रिलीज कंगना रनौत की स्पोर्टस ड्रामा फिल्म 'पंगा' एक कबड्डी प्लेयर की लाइफ से इंस्पायर्ड है। फिल्म को क्रिटिक्स ने पसंद किया पर व्यूअर्स ने इसे सपोर्ट नहीं किया और रिलीज के 10 बाद भी इसकी बॉक्स ऑफिस से कोई दोस्ती नजर नहीं आई। हालांकि शनिवार और रविवार की छुट्टी का हल्का असर दिखा और रिलीज के दूसरे शुक्रवार को 88 लाख, शनिवार को 1.56 करोड़, और रविवार को 1.84 का कलेक्शन करते हुए 25.64 करोड़ की कुल कमाई कर ली है।

#Panga struggles... Saw an upturn on [second] Sat and Sun, but the theatrical biz isn&यt in sync with its merits... Multiple films [#Tanhaji, #SD3D, #JawaaniJaaneman] have made a dent in its biz... [Week 2] Fri 88 lakhs, Sat 1.56 cr, Sun 1.84 cr. Total: ₹ 25.64 cr. #India biz.





Street Dancer 3D के दमदार मूव

पंगा के साथ ही रिलीज हुई थी वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की डांस ड्रामा मूवी 'स्ट्रीट डांसर 3डी', जिसके मूव्ज लोगों को पसंद आये और फिल्म आज भी रेस में बनी हुई है। रिलीज के दूसरे शुक्रवार को इस फिल्म ने 2.01 करोड़, शनिवार को 3.40 करोड़ और रविवार को 3.91 करोड़ का कलेक्शन करके 10 दिन में कुल 66.09 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। खबर है कि 'स्ट्रीट डांसर 3डी' का कुल बजट 50 करोड़ था यानि अब इसने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया है।

#StreetDancer3D remains low-key in Weekend 2... Saw reasonable growth on [second] Sat and Sun, but the trend is weak... The theatrical biz is below expectations... [Week 2] Fri 2.01 cr, Sat 3.40 cr, Sun 3.91 cr. Total: ₹ 66.09 cr. #India biz.





Tanhaji-The Unsung warrior की ललकार

अजय देवगन, सैफ अली ख़ान और काजोल स्टारर तानाजी द अनसंग वॉरियर भी पिछले महीने रिलीज हुई थी और 24 दिन बाद भी इसका जलवा कम नहीं हुआ है। अब भी फिल्म की बॉक्स ऑफ़िस पर जगह बरकरार है। तानाजी को किसी भी दूसरी फ़िल्म से कोई ख़ास टक्कर नहीं मिल रही है और चौथा हफ्ता गुजरने के बावजूद इसने वीकेंड में दोनों दिन 4 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया है, बहुत बड़ी बात है। तानाजी ने शुक्रवार को 2.77 करोड़, शनिवार को 4.48 करोड़, और रविवार को 6.28 करोड़ की कमाई दर्ज करते हुए फोर्थ वीक एंड पर कुल 251.40 का कलेक्शन कर लिया है।

#Tanhaji benchmarks...

Crossed ₹ 50 cr: Day 3

₹ 100 cr: Day 6

₹ 125 cr: Day 8

₹ 150 cr: Day 10

₹ 175 cr: Day 11

₹ 200 cr: Day 15

₹ 225 cr: Day 18

₹ 250 cr: Day 24#India biz.

BLOCKBUSTER.

