नई दिल्ली (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा शनिवार को 51 साल के हो गए। लारा की गिनती अपने समय में सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज खिलाडिय़ों में होती थी। टेस्ट में उनके नाम 400 रन की पारी खेलने का रिकॉर्ड है। आज जब वह 51 बरस के हुए तो सचिन उनको बर्थडे विश करना नहीं भूले। सचिन ने ट्विटर पर लिखा, 'मेरे दोस्त को जन्मदिन की मुबारकबाद। हाल ही में आपके साथ खेलकर अच्छा लगा था। प्रिंस आपसे जल्द मुलाकात हो, टेक केयर।'

Wishing my fellow Taurean ♉ a very happy birthday. Was great fun catching up with you recently. Have a great one, Prince! Look forward to seeing you soon. Take care. 🙂 pic.twitter.com/LJSvdbQ6l6 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 2, 2020

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने भी वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया और प्रशंसकों से उनकी पसंदीदा पारी का मूल्यांकन करने को कहा। आईसीसी ने इस वीडियो पोस्ट में लारा की 1996 वर्ल्डकप में खेली गई पारी को ट्वीट किया। साथ ही इस लीजेंड को बर्थडे विश किया।'

It's Brian Lara's birthday, but this gem of an innings is a gift for all of us 😍



From the archives, a classic from the Prince in the 1996 @cricketworldcup. His 111 from 94 balls against South Africa carried West Indies to the semi-final 🍿 pic.twitter.com/YTbPu2jAut — ICC (@ICC) May 2, 2020

भारत के बल्लेबाज के.एल. राहुल ने ट्वीट किया: "हैप्पी बर्थडे लीजेंड ब्रायन लारा।' इसके अलावा भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने भी इस अवसर पर लारा को शुभकामनाएं दीं। धवन लिखते हैं, "दिग्गज, प्रिंस ऑफ त्रिनिदाद को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि यह साल बेहतर गुजरे। इंडियन प्रीमियर लीग की ओर से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी लारा को जन्मदिन की शुभकामना दी।

Happy birthday to the legend, the Prince of Trinidad & Tobago and a great human being @BrianLara 🙌🏻 Hope you have a beautiful year ahead and soon we'll do our dance lessons 😅🤗 pic.twitter.com/WhVSdsxW6w — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) May 2, 2020

आरसीबी ने ट्विटर पर लिखा, 'लारा, क्या मारा - अगर आप इस सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं तो आपका बचपन शानदार रहा होगा। ब्रायन लारा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं!'

Lara, Kya Mara - if you relate to this phrase, then your childhood was awesome. Here&यs wishing the stylish West Indian legend @BrianLara a very Happy Birthday! 🤩🎂#PlayBold pic.twitter.com/2T3NBh2T3R — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 2, 2020

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने ट्वीट किया, "आपको अपने विशेष दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो सर ब्रायन"

A man known to set unbelievable records on the field and humanitarian benchmarks in life, wishing you the very best on your special day. Happy birthday Sir Brian 🥳 🎉 @BrianLara — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) May 2, 2020

वेटरन स्पिनर हरभजन सिंह ने भी ट्वीट किया, "सबसे रोमांचक, शानदार, स्टाइलिश, बाएं हाथ के बल्लेबाज को जन्मदिन की शुभकामनाएं।'

Happy birthday to the most dashing,dominating,stylish,left handed batsman that has played the game.. Prince of Trinidad 🇹🇹 A top man @BrianLara Glad I played cricket in the era where these legends played the game and inspired 🏏 pic.twitter.com/PqIaX1OWDt — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 2, 2020

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari