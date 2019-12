कानपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार दोपहर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। लखनऊ में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां तक प्रदर्शनकारियों ने कुछ इलाकों में जमकर पुलिस पर पथराव किए। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कोनेश्वर चौराहा और हुसैनगंज में आम लोगों की भारी भीड़ देखी गई और पुलिसकर्मियों के साथ जमकर पथराव हुआ। भीड़ ने मैदागंज पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और कई पुलिस वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने हवा में कई राउंड फायरिंग की और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसूगैस के गोले दागे। हुसैनाबाद, डालीगंज और टेले वली मस्जिद से भी पुलिस के साथ झड़पें हुईं और प्रदर्शनकारियों ने छोटा इमामबाड़ा में पथराव किया। पुलिस ने परिर्वतन चौक पर लाठी चार्ज भी किया, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

सीएम योगी ने बुलाई बैठक

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'मैंने इस पर बैठक बुलाई है। आप विरोध के नाम पर हिंसा में शामिल नहीं हो सकते। हम ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दोषी पाए गए लोगों की संपत्ति जब्त करेंगे और सार्वजनिक संपत्ति की नुकसान की भरपाई करेंगे।'

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath: I have called a meeting over this. You cant indulge in violence in name of protest. We will take strict action against such elements. Will seize property of those found guilty and compensate damage to public property. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/6jxuXDLWDt — ANI UP (@ANINewsUP) December 19, 2019



केडी सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन को किया गया बंद

लखनऊ में विरोध के दौरान हसनगंज में वाहनों में आग लगा दी गई। वहीं, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने विरोध के मद्देनजर आज शाम 5 बजे तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया था।

Lucknow: Vehicles set ablaze in Hasanganj during protest against #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/x2rhSsNnQx December 19, 2019



मॉडरेट बल का इस्तेमाल किया

लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। हमने मॉडरेट बल का इस्तेमाल किया जहां हिंसक भीड़ द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया गया और पथराव हुआ और इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया।

Lucknow District Magistrate Abhishek Prakash: The situation is under control now. We used moderate force where section 144 was violated by violent mob and stone pelting happened, and arrested those who were involved in it. pic.twitter.com/qCS4bQEl62 — ANI UP (@ANINewsUP) December 19, 2019



पथराव की घटनाएं हुईं

लखनऊ रेंज के आईजी एसके भगत ने कहा, 'आप परिव्रतन चौक पर स्थिति देख सकते हैं, यह बिल्कुल सामान्य है। 300-400 लोग यहां खड़े हैं। उनका ज्ञापन लेने के बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है। यह परिव्रतन चौक पर बिल्कुल शांत है। मुझे खदरा के बारे में जानकारी नहीं है। हमें ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि वहां पथराव की घटनाएं हुईं। एसएसपी, डीएम और पुलिस बल वहां मौजूद हैं।'

IG, Lucknow Range, SK Bhagat: I don't have information about Khadra. We are receiving inputs that incidents of stone pelting took place there. SSP, DM & police force are there. https://t.co/iYsG0xajCj — ANI UP (@ANINewsUP) December 19, 2019



ओबी वैन में भी लगा दी गई आग

नागरिकता संसोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हजरतगंज में हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। एक मीडिया ओबी वैन में भी आग लगा दी गई।

Lucknow: Protest against #CitizenshipAct turns violent in Hazratganj. Protesters pelted stones, Police resorted to lathi charge. A media OB van has also been set ablaze. pic.twitter.com/1W8LVdwvov — ANI UP (@ANINewsUP) December 19, 2019



घटनास्थल पर पहुंचे डीजीपी

लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी, ओपी सिंह हजरतगंज में घटनास्थल पर पहुंचे, जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की।

Lucknow: Uttar Pradesh DGP, OP Singh at the spot in Hazratganj where violence broke out during protest against #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/n9k7Tdxnw8 — ANI UP (@ANINewsUP) December 19, 2019



नियंत्रण में स्थिति

एसएसपी लखनऊ, हुसैनाबाद में कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। लोग हिंसक हो गए थे लेकिन बल ने अपना धैर्य नहीं खोया। भीड़ को जबरदस्ती भगाया गया ताकि जान-माल का नुकसान न हो। फोर्स को अब दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। 40-50 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।

SSP Lucknow, in Husainabad: Situation is under control now. Mob had turned violent but force didn't lose their patience. Mob has been dispersed forcefully so that there is no loss of life or property. The force is now being moved to other location. 40-50 arrested across the dist. pic.twitter.com/ulLZuFFBqg — ANI UP (@ANINewsUP) December 19, 2019

