वाराणसी (आईएएनएस)। कनाडा से वापस लाई गई देवी अन्नपूर्णा की 18वीं सदी की मूर्ति को सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे के अंदर नवनिर्मित अन्नपूर्णा मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में मूर्ति को पुनर्स्थापित किया। एक दीप्तिमान रथ के जरिए लाई गई मूर्ति ने रविवार आधी रात के बाद वाराणसी में प्रवेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को प्राचीन मूर्ति को सौंपने के लिए 11 नवंबर को दिल्ली से मेगा जुलूस शुरू हुआ था।

