कानपुर। Coronavirus Lockdown Effect: दुनिया भर में कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद लोग सिर्फ इंटरनेट और ऐप्‍स के सहारे जरूरी काम कर पा रहे हैं। इस वक्‍त work from Home करने वालों की संख्‍या भी बहुत ज्‍यादा है। इसी को देखते हुए गूगल ने अपने फेमस वीडियो कॉलिंग ऐप डुओ में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के दौरान कॉलर्स की लिमिट बढ़ा दी है। हम सभी को मालूम है कि इस वक्‍त इंडिया में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में भारी संख्‍या में प्रोफेशनल और बाकी लोग घरों से ऑफिस जॉब कर रहे हैं। ऐसे में ऑफिस कलीग या बॉस के साथ मीटिंग और वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग करने में वीडियो कॉलिंग ऐप बड़ी मददगार हैं। तभी तो Google Duo ने अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ग्रुप कॉल में कॉलर्स की संख्‍या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी है।

We are grateful that Duo is helping users see their loved ones all around the world. We recognize group calling is particularly critical right now. We have increased group calling from 8 participants to 12 effective today. More to come. #AllInThisTogether #COVID19