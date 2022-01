नई दिल्ली (आईएएनएस)। देश में 4 जनवरी मंगलवार से बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। टीकाकरण अभियान के पहले दिन 15-18 आयु वर्ग के 40 लाख से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक मिली। CoWIN पोर्टल के अनुसार, रात 8 बजे तक 40,02,782 किशोरों का टीकाकरण किया गया। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया, सुप्रभात युवा भारत! टीकाकरण अभियान के पहले दिन रात 8 बजे तक 15 से 18 के बीच 40 लाख से अधिक लोगों ने कोविड -19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को घोषणा की थी कि 15-18 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा।

Today we have taken an important step forward in protecting our youth against COVID-19. Congrats to all my young friends between the age group of 15-18 who got vaccinated. Congrats to their parents as well. I would urge more youngsters to get vaccinated in the coming days!