नई दिल्ली (आईएएनएस)। Delhi Crime News : दिल्ली में एक बार फिर दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अरबिंदो कॉलेज के पास एक व्यक्ति ने 25 वर्षीय युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस ने महिला के शव के पास पड़ी एक लोहे की रॉड भी बरामद की है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) चंदन चौधरी ने कहा कि शुक्रवार को दोपहर करीब 12:08 बजे एक सूचना मिली थी जिसमें फोन करने वाले ने बताया कि विजय मंडल पार्क में अरबिंदो कॉलेज के पास एक व्यक्ति एक महिला की हत्या कर भाग गया है।





Delhi | We received information that the body of a 25-year-old girl was found near Aurbindo College in South Delhi's Malviya Nagar. An iron rod was found near her body. According to a preliminary investigation, the girl was attacked with a rod. Further investigation is in… pic.twitter.com/eCOeVAd1yi