नई दिल्ली(एएनआई)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मंगलवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद छावनी में तब्दील हो गई है। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध मे अब तक 15 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। 5 एफआईआर पूर्वी रेंज में दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि झड़पों में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली के दाैरान दिल्ली में कई स्थानों पर हिंसा देखी गई क्योंकि प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और बैरिकेड आदि तोड़ दिए।

Those who created violence and unfurled flags at Red Fort will have to pay for their deeds. For last two months, a conspiracy is going on against a particular community. This is not a movement of Sikhs, but farmers: Rakesh Tikait, Bharat Kisan Union https://t.co/aJxHcibvSl