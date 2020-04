कानपुर। आज अर्थ डे की 50वीं एनिवर्सरी है। इस मौके पर गूगल ने हर बार की तरह इस खास दिन पर डूडल बनाकर यूजर्स को एक बड़ा संदेश दिया है। अर्थ डे का मकसद है कि लोग पृथ्वी और प्रकृति की अहमियत समझें, ताकि आने वाले समय में सबका जीवन संकट में न पड़े। हम पृथ्वी का अच्छे से रख-रखाव करेंगे तो नेचर भी हमें जीने की आजादी देगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ कई बार भारी पड़ जाती है। मगर गूगल ने डूडल के जरिए एक बार फिर लोगों को नेचर के बारे में जरूरी जानकारी दी।

