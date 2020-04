नई दिल्ली (एएनआई)। दुनिया भर में श्रद्धालु आज ईस्टर मना रहे हैं, श्रीलंका के पूर्व कप्तान और मौजूदा मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के अध्यक्ष कुमार संगकारा ने रविवार को उन लोगों के निधन पर शोक व्यक्त किया जिन्होंने पिछले साल ईस्टर संडे को श्रीलंका में हुई बमबारी में अपनी जान गंवा दी थी। उन्‍होंने कहा कि किसी को उन सवालों के जवाब तलाशने चाहिए जो अभी भी अनसुलझे हैं।

संगकारा का ट्वीट

संगकारा ने ट्वीट किया, 'हम सब पर एक साल दुख की बात है कि हम खोए हुए परिवारों के दर्द को साझा करते हैं। हम आपके साथ हैं और आपके लिए खड़े हैं। हमें याद है। इतने सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, लेकिन उनका जवाब मिलना चाहिए' संगकारा ने ट्वीट किया।

बीते साल ईस्‍टर संडे को हुए थे विस्‍फोट

An year on We all share the pain of the families grieving lives lost, we stand with you and for you. We remember. So many questions still unanswered, but answer them someone must.