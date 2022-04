Google Multisearch Tool: यूजर्स द्वारा गूगल पर जो भी कंटेट सर्च किया जाता है, उसे बेहतर और सटीक बनाने के लिए अब सर्च इंजन गूगल ने अपने प्‍लेटफॉर्म मल्‍टीसर्च ऑप्‍शन लॉन्‍च किया है। इस नए टूल की मदद से यूजर्स टेक्‍स्‍ट और फोटो दोनों का एक साथ इस्‍तेमाल करके सबसे सटीक सर्च रिजल्‍ट पा सकेंगे। यानि सर्च को लेकर यूजर की विजुअल नीड को यह नया टूल बेहतर बनाएगा। बता दें कि गूगल का मल्‍टीसर्च टूल फिलहाल बीटा वर्जन इंग्लिश में यूएस के यूजर्स के लिए उपलब्‍ध है।

होम डेकोर से जुड़े प्रोडक्‍ट की सर्च हुई बेहतरीन

गूगल ने बताया है कि मल्‍टीसर्च द्वारा होम डेकोर से जुड़ी कोई सर्च कैसे बेहतरीन हो सकती है, इसको इस उदाहरण से समझिए। अगर यूजर किसी होम डेकोर प्रोडक्‍ट को सर्च कर रहा है तो मल्‍टीसर्च में टेक्‍स्‍ट क्‍वेश्‍चन के साथ यूजर अपनी सर्च में कलर ऑप्‍शन, ब्रांड ऑप्‍शन और किसी विजुअल फीचर को भी एड कर सकता है।

Meet multisearch, a new way Google Lens can search using both images & text. For example, found the perfect dress but want in a different color? Use an image of it, type the color you want. Multisearch combines both to bring back helpful info. Learn more: https://t.co/FNtQMvf507 pic.twitter.com/uTdK0eeRfi