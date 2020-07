नई दिल्ली (आईएएनएस)। महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, जो बुधवार को 48 वर्ष के हो गए। गांगुली को व्यापक रूप से भारत को एक आक्रामक टीम बनाने और टीम में विश्वास पैदा करने के लिए श्रेय दिया जाता है कि वे विदेशी परिस्थितियों में भी जीत सकते थे। तेंदुलकर अपने पहले सलामी जोड़ीदार को जन्मदिन की बधाई देने वालों में से थे। तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो दादी! आशा है कि हमारी ऑफ-फील्ड साझेदारी हमारे ऑन-फील्ड पार्टनरशिप की तरह मजबूत बनी रहेगी। आपको शुभकामनाएं।'



पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, "सौरव गांगुली आपको और अधिक खुशियां मिलें। आप हमेशा सफलता का स्वाद चखें और अधिक से अधिक प्यार प्राप्त करें। एक शानदार दिन और साल आगे बढ़ें।' बता दें लक्ष्मण ने गांगुली की कप्तानी में ही कोलकाता में मैराथन पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई थी।



गांगुली की कप्तानी में डेब्यू करने वाले पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लिखा: "एक बेहतरीन बल्लेबाज से लेकर एक बेहतरीन कप्तान तक; अब पूरे विश्व में भारतीय क्रिकेट की अगुवाई कर रहे हैं-यहां मेरे पसंदीदा कप्तान की कामना कर रहे हैं। मेंटर सौरव गांगुली को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।'

Wishing a very happy birthday to the most dynamic and visionary captain of his time. It&यs a matter of immense pleasure to work with the man who took Indian cricket to new heights. Subho Janmodin @SGanguly99! pic.twitter.com/5Au67KmsF6 — Jay Shah (@JayShah) July 8, 2020



BCCI के सचिव जय शाह ने ट्वीट किया, "HappyBirthdayDada।" "अपने समय के सबसे गतिशील और दूरदर्शी कप्तान को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले व्यक्ति के साथ काम करना बेहद खुशी की बात है।"



पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने लिखा, "ऑफ-साइड के गाॅड। हैप्पी बर्थडे, दादा।' ईशांत शर्मा ने कहा: "शुभो जन्मदिन दादा सौरव गांगुली। आप बहुतों के लिए एक सच्ची प्रेरणा हो! ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। #QuarantineBirthday!

Happy birthday dada! From a great captain to a brilliant administrator, you have donned them magnificently. Hope you continue your good work for the betterment of Indian cricket... Godspeed. @SGanguly99 #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/DMAogyHtvH — Pragyan Ojha (@pragyanojha) July 8, 2020



पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे दादा! एक शानदार कप्तान से लेकर शानदार प्रशासक तक। आशा है कि आप भारतीय क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपना अच्छा काम जारी रखेंगे। #HappyBirthdayDada

🏏 Third-fastest to 10,000 ODI runs

⭐ Holds the record for the highest individual score in CWC for India

🥈 2003 ICC Men's @cricketworldcup runner-up

🧢 Captained India to 11 wins in 28 overseas Tests



Happy birthday to one of 🇮🇳's most successful captains, Sourav Ganguly 🙌 pic.twitter.com/7MJe1cXcVS — ICC (@ICC) July 8, 2020



गांगुली की विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताते हुए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दादा को जन्मदिन की बधाई दी।

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari