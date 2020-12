Happy Indian Navy Day 2020 Wishes, Images, Status, Quotes, messages, SMS, Greetings, Shayari: हर साल भारत में नौसेना 4 दिसंबर को नेवी डे सेलीब्रेट करती है। यह दिन पूरे देश के लिए बेहद खास है। वास्‍तव में भारतीय नौसेना हमारी सैन्‍य सुरक्षा का एक बेहतरीन थ्री-डायमेंशनल सुरक्षा बल है, जो महासागरों की सतह पर और उसके नीचे तक जाकर हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है। इसका उद्देश्य है, देश से सटे सभी महासागरीय क्षेत्रों में रहकर भारत को अचूक सुरक्षा प्रदान करना। अब तो भारतीय नौसेना में पुरुष ही नहीं महिलाएं भी कई महत्‍वपूर्ण पदों पर रहकर देश की रक्षा में अपना योगदान दे रही हैं।

Indian Navy Day History: इंडियन नेवी डे मनाने के पीछे का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। बता दें कि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान दुश्‍मन देश पाकिस्‍तान के पीएनएस खैबर समेत कई बड़े फाइटर वॉर शिप्‍स को नष्ट कर दिया था। इस युद्ध में पाकिस्‍तानी सेना को जबरदस्‍त नुकसान हुआ था, जिसके चलते पाकिस्‍तान की हार का रास्‍ता पुख्‍ता हुआ था। तो भारतीय नौसैनिकों की उस शौर्यगाथा को अमर बनाने के लिए 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलीब्रेट किया जाता है। बता दें कि 17वीं शताब्‍दी के मराठा वीर छत्रपति शिवाजी राजे भोसले को भारतीय नौसेना का पिता माना जाता है। आइए Indian Navy Day 2020 को सेलीब्रेट करें और सभी को भेजें ये शानदार शुभकामनाएं...

Happy Indian Navy Day 2020 Wishes, Images, Status, Quotes, messages, SMS, Greetings, Shayari:

