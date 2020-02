happy kiss day 2020 shayari in hindi : किस डे पर ये शायरी भेज पार्टनर से अपने दिल का बयां करें हाल

कानपुर। Happy Kiss Day 2020 Shayari in Hindi : वैलेंटाइन वीक का अंतिम दिन मनाने के लिए क्या आप बिल्कुल तैयार हैं। इस दिन कपल्स एक- दूसरे को किस करते हैं और अलग ही तरीके से अपने प्यार को शो केस करते हैं। इस दिन को अपने पार्टनर के लिए और भी खास बनाने के लिए आपको क्या करना है ये तो आप जानते ही हैं। फिलहाल सुबह उठते ही अपने पार्टनर को सबसे पहले किस करके अगर आप ये विशेज भेजेंगे तो वो स्पेशल फील करेंगी। तो चलिए आपको कुछ ऐसी स्पेशल शायरियां पढ़ाते हैं जिन्हें आप वाट्सएप व फेसबुक के जरिए भी अपने पार्टनर को भेज सकते हैं।

1. किस किस की मेहफिल में, किस किस ने किस किस को किस किया। एक हम थे जिसने हर मिस को किस किया और एक आप थे जिसने हर किस को मिस किया।

2. न जानें कब वो हसीन रात होगी, जब उनकी निगाहें हमारी निगाहों के साथ होंगी, बैठे हैं हम उस रात के इंतजार में, जब उनके होठों की सुर्खियां हमारे होंठो के साथ होंगी।

3. चलो संग मिलकर प्यार की गलियां धूम लेते हैं, प्यार का इजहार तो कर लिया, अब एक दूसरे को चूम लते हैं।

4. तुम हसीन तो गुलाब जैसी हो, बहुत नाजुक हो ख्वाब जैसी हो, होंठो से लगाकर पी जाऊं तुम्हें, सर से पांव तक शराब जैसी हो।

5. कभी दूर न जाना तुम, मैं तुम्हे बहुत मिस करूंगा, अगर तुम दूर गई तो, तेसी यादों को ही किस करुंगा।

Happy Kiss Day 2020 Wishes in English : वैलेंटाइन वीक में सातवें दिन कपल्स एक- दूसरे को किस करने के लिए तैयार ही हो गए होंगे। सबसे पहले दिन गुलाब के फूल दे कर प्रपोज किया फिर जिंदगी भर साथ रहने का प्राॅमिस करके उन्हें अपने प्यार का एहसास करा ही दिया है तो अब किस करके भरोसा भी जता ही दीजिए। पहले उन्हें इन इंग्लिश विशेज से इंप्रेस तो कर लें।

1. Five benefits of kissing, change taste, burn calories, lips never go dry, relieve stress, make face muscles strong, so keep kissing.

2. Kiss me every day and love me forever.

3. I miss your gorgeous face. I miss your twinkling eyes. I miss your amazing smile. I miss you.

4. I want to kiss you every minute, every hour, every day.

5. What can make me stop kissing you, wind, rain, or sunshine? .... Nothing. Aday without a kiss makes me sick.

