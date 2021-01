मुंबई (आईएएनएस)। बॉलीवुड हस्तियों ने बुधवार को सोशल मीडिया पर लोहड़ी का पर्व मनाया। सेलेब्स ने बिहू, लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल त्योहारों के अवसर पर फैंस को बधाई दी। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने प्रशंसकों को लोहड़ी की बधाई देते हुए लिखा, 'हैप्पी लोहड़ी .. समृद्धि और शांति।'

बाॅलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने ट्वीट किया: "आपको शुभकामनाएं। लोहड़ी के शुभ अवसर पर आपका परिवार स्वस्थ रहे और समृद्धि से भरा हो और सभी बाधाओं से ऊपर उठने की ताकत मिले।"

हेमा मालिनी ने ट्वीट किया, 'लोहड़ी के त्यौहार पर शुभकामनाएं। त्योहार का समय फिर से आ गया! इस बार हम 2020 के बुरे समय कोविड सामान से छुटकारा पाना चाह रहे। खुशहाल उत्सव मनाएं!"

Festival time again! This time we get rid of all the bad covid baggage of 2020 and look forward to a normal, lively, active 2021 - totally covid free! Happy festivities! pic.twitter.com/bovEuAC4cL — Hema Malini (@dreamgirlhema) January 13, 2021

श्रद्धा कपूर को पंजाबी में साझा किया गया। एक्ट्रेस लिखती हैं, 'सारेयें नूं लोहड़ी दी लख लख बधाइयां!"

Saareya nu Lohri diyaan lakh lakh wadaaiyan!💫💜 — Shraddha (@ShraddhaKapoor) January 13, 2021





एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने कहा, "आप सभी को खुशियां देने वाली लोहड़ी। प्यार और रोशनी का पर्व।'

Happy Lohri to all of you who celebrate. Love and light always ❤️ #Lohri #HappyLohri #लोहड़ी pic.twitter.com/tUKQ8xaQ5I — Preity G Zinta (@realpreityzinta) January 13, 2021

सुनील ग्रोवर ने भी बधाई देते हुए लिखा, 'लोहड़ी दियां वधाइयां!"

Wishing a very Happy Lohri to everyone 🌹 #HappyLohri — Mallika Sherawat (@mallikasherawat) January 13, 2021

मल्लिका शेरावत ने भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए #HappyLohri विश किया।

View this post on Instagram A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon)

एक्ट्रेस रवीना टंडन ने मकर संक्रान्ति, लोहड़ी और पोंगल सभी की बधाईयां देते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया।