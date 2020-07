कानपुर। 3 जुलाई, 1980 को पंजाब में जन्में हरभजन सिंह आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। हरभजन उर्फ भज्जी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ सालों तक जुड़े रहे, मगर पिछले चार साल से वह टीम से बाहर हैं। भज्जी ने जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा तो बहुत कम समय में नाम कमा लिया था। अपनी जादुई गेंदबाजी से मैच का रुख बदल देने और पगड़ी पहनकर मैच खेलने के चलते उनका नाम 'टर्बनेटर' पड़ा। टेस्ट हो या वनडे, भज्जी ने अपनी स्पिन में बड़े-बड़े बल्लेबाजों को फंसाया है। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के साथ हरभजन का 36 का आंकड़ा रहा। 2001 में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आई थी तब विश्व के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग को भज्जी ने 5 बार आउट किया था।



1998 में खेला पहला इंटरनेशनल मैच

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के डेटा के मुताबिक, भज्जी ने साल 1998 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था उस वक्त मौजूदा भारतीय कप्तान विराट कोहली मात्र 10 साल के थे। डेब्यू मैच में हरभजन को भले ही 2 विकेट मिले मगर उनका गोल्डन पीरियड आगे आने वाला था। साल 2001 में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर आई थी तब दोनों देशों के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई। पहले मैच में भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली। इसके बाद हरभजन सिंह की करिश्माई गेंदबाजी के चलते भारत ने ऐसी वापसी की कंगारू दोबारा मैच में वापस नहीं आ सके। अगले दोनों टेस्ट मैच भारत ने अपने नाम किए और इसका पूरा श्रेय भज्जी को जाता है जिन्होंने दूसरे मैच में हैटट्रिक ली। यही नहीं पूरी सीरीज में हरभजन ने 32 विकेट चटकाए।



ऐसा है अंतरराष्ट्रीय करियर

हरभजन ने अपने पूरे करियर में अभी तक 103 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उनके नाम 417 विकेट दर्ज हैं। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो इस गेंदबाज के नाम 2224 रन दर्ज हैं जिसमें 2 शतक और 9 अर्धशतक भी शामिल हैं। वनडे रिकॉर्ड पर नजर डालें तो हरभजन ने 236 मैच खेलकर 1237 रन और 269 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके अलावा भज्जी को भारत की तरफ से 28 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने का भी मौका मिला जिसमें उन्होंने 25 विकेट चटकाए।



बनने जा रहे थे ट्रक ड्राइवर

हरभजन सिंह के साथी क्रिकेटर रहे वीरेंद्र सहवाग ने एक बार भज्जी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। सहवाग ने ट्वीट कर हरभजन को बर्थडे विश की और साथ ही लिखा कि परिवार को सपोर्ट करने के लिए हरभजन कनाडा जाकर ट्रक चलाने की सोच रहे थे। मगर आज उनका नाम दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में लिया जाता है।

Wishing @harbhajan_singh a very very Happy Birthday. May you experience joy and continue to share it with people around you. Have a great day and a fabulous year ahead. #HBDHarbhajanSingh pic.twitter.com/AY5TBMc8fA — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 3, 2020

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari