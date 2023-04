नई दिल्ली (एएनआई)। Hoshiarpur Accident : पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिले के गढ़शंकर इलाके में एक ट्रक की चपेट में आने से सात लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद करने की घोषणा की।

Expressing grief on the loss of lives due to an accident in Hoshiarpur, Punjab, PM @narendramodi has approved an ex gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF to the next of kin of each deceased. The injured would be given Rs. 50,000.