कानपुर। ICC Awards 2019 Full List इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को साल 2019 के बेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट प्लेयर, वनडे प्लेयर की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इसके लिए उन्हें सर गैरफील्ड सोबर्स ट्राॅफी से नवाजा जाएगा। बता दें स्टोक्स की बदौलत ही इंग्लैंड पहली बार वर्ल्डकप चैंपियन बना था। वनडे के साथ-साथ टेस्ट क्रिकेट में भी स्टोक्स का जलवा कायम रहा। यही वजह है कि इस बार वह साल 2019 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने।

A World Cup winner and scorer of one of the greatest Test innings of all time, Ben Stokes is the winner of the Sir Garfield Sobers Trophy for the world player of the year.#ICCAwards pic.twitter.com/5stP1fqSAP 15 January 2020



पैट कमिंस बने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर चुना गया। कमिंस के लिए साल 2019 बेहद खास रहा। इस ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने क्रिकेट के सबसे बड़े फाॅर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए। कमिंस ने 12 टेस्ट मैचों में 59 विकेट अपने नाम किए थे। यही नहीं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी कमिंस टाॅप पर हैं। इस साल आईपीएल नीलामी में भी कमिंस को सबसे ज्यादा 15.5 करोड़ रुपये में केकेआर ने खरीदा है।

5️⃣9️⃣ Test wickets in 2019 💪



14 more than any other bowler 👀



Pat Cummins is the 2019 Test Cricketer of the Year 👏 #ICCAwards pic.twitter.com/QDC4LW1oHl — ICC (@ICC) 15 January 2020



रोहित शर्मा बने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर

टेस्ट क्रिकेट में जहां ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की बादशाहत चली। वहीं वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का दबदबा रहा। रोहित के लिए साल 2019 किसी गोल्डन ईयर से कम नहीं। वर्ल्डकप में हिटमैन जहां पांच शतक के साथ हाईएस्ट रन स्कोरर बने, वहीं साल के अंत में रोहित से ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए।

5️⃣ #CWC19 centuries

7️⃣ ODI centuries in 2019



Your 2019 ODI Cricketer of the Year is Rohit Sharma.#ICCAwards pic.twitter.com/JYAxBhJcNn — ICC (@ICC) 15 January 2020



टी-20 परफाॅर्मेंस ऑफ द ईयर

इस साल टी-20 क्रिकेट में सबसे अच्छी परफाॅर्मेंस का तमगा भारतीय गेंदबाज दीपक चाहर को दिया गया। चाहर ने भारत बनाम बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज के तीसरे मैच में इतिहास रच दिया था। इस मैच में भारत को 30 रनों से जीत मिली थी। भारत की इस बड़ी जीत के हीरो तेज भारतीय गेंदबाज दीपक चाहर रहे। जिन्होंने आखिरी मैच में एक हैट्रिक सहित कुल 6 विकेट लिए थे। टी-20 क्रिकेट इतिहास में किसी भी गेंदबाज की यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है।

Deepak Chahar's 6/7 against Bangladesh in November are the best figures in the history of men's T20I cricket.



That spell is the T20I Performance of the Year.#ICCAwards pic.twitter.com/QJoXY3OuyQ — ICC (@ICC) 15 January 2020



इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर

साल 2019 के उभरते क्रिकेटर का खिताब मार्नस लाबुछाने के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया का यह बल्लेबाज टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के चलते साल भर चर्चा में रहा। ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के 25 वर्षीय बल्लेबाज मार्नस लबुछाने के लिए यह साल गोल्डन ईयर साबित हुआ। क्रिकेट के सबसे बड़े फाॅर्मेट में लबुछाने हाईएस्ट स्कोरर बने। इस साल इस राइड हैंड बैट्समैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 टेस्ट खेले जिसमें 67.81 की औसत से 1085 रन बनाए। इसमें तीन शतक और सात अर्धशतक भी शामिल हैं।

Marnus Labuschagne had a stunning 2019 averaging 64.94 with the bat in Test cricket 🔥



A deserving winner of the 2019 ICC Men's Emerging Cricketer.#ICCAwards pic.twitter.com/OGt1BLqPvy — ICC (@ICC) 15 January 2020



एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर

स्काॅटलैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज काइल कोत्जर को एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। काइल ने स्काॅटलैंड के लिए अब तक 59 वनडे खेले जिसमें 43.80 की औसत से 2409 रन बनाए हैं। वहीं टी-20 मैचों की बात करें तो इस बल्लेबाज ने 58 मैच खेलकर 1386 रन अपने नाम किए।

He led Scotland to #T20WorldCup qualification and averaged 48.88 in ODI cricket over the course of 2019 👏 👏



Kyle Coetzer is the Associate Cricketer of the Year. #ICCAwards pic.twitter.com/ldmhs1PYHe — ICC (@ICC) 15 January 2020



खेल भावना बनाए रखने का अवार्ड

साल 2019 में क्रिकेट मैच के दौरान खेल भावना बनाए रखने का अवार्ड भारतीय कप्तान विराट कोहली को दिया गया। दरअसल विराट ने वर्ल्डकप मैच के दौरान दर्शकों से स्टीव स्मिथ की हूटिंग बंद करने के लिए कहा था। जिसके बाद उनकी जमकर तारीफ हुई।

Who remembers this gesture from Virat Kohli during #CWC19?



The Indian captain is the winner of the 2019 Spirit of Cricket Award 🙌 #ICCAwards pic.twitter.com/Z4rVSH8X7x — ICC (@ICC) 15 January 2020



अंपायर ऑफ द ईयर

साल 2019 में अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया। रिचर्ड को बेस्ट अंपायर के लिए डेविड शेफर्ड ट्राॅफी से सम्मानित किया जाएगा।

It's time to reflect on the outstanding performers of 2019.



First up is the 2019 Umpire of the Year ☝️ #ICCAwards pic.twitter.com/CnXpDlNSQT — ICC (@ICC) 15 January 2020



आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर

मयंक अग्रवाल, टाॅम लेथम, मार्नस लाबुछाने, विराट कोहली (कप्तान), स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, बीजे वाल्टिंग, पैट कमिंस, मिचेल स्टाॅर्क, नील वैगनर और नाथन लाॅयन।

5 x Australians

3 x New Zealanders

2 x Indians

1 x Englishman



The XI making up the Test Team of the Year 👏 #ICCAwards pic.twitter.com/VG8SZoJ8bZ — ICC (@ICC) 15 January 2020



आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर

रोहित शर्मा, शाई होप, विराट कोहली (कप्तान), बाबर आजम, केन विलियमसन, बेन स्टोक्स, जोस बटलर, मिचेल स्टाॅर्क, ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद शमी अौर कुलदीप यादव।

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari