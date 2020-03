कानपुर। IIFA Awards 2020 Nominations Announced: वेडनेस डे को मुंबई में एक प्रेस कांफ्रेंस में IIFA Awards 2020 की नॉमिनेशन लिस्ट और इवेंट की डेटस का खुलासा कर दिया गया। प्रेस मीट में 21 वें अवार्ड शो का बैनर रिवील करते हुए जानकारी दी गई कि इस साल ये सेरेमनी मध्य प्रदेश में आयोजित की जायेगी। जहां भोपाल में 21 मार्च को प्री-इवेंट किया जाएगा, वहीं 27, 28 और 29 मार्च को इंदौर में तीन दिन का मेन इवेंट होगा। बुधवार कोहुए इस इवेंट में कैटरीना कैफ, कार्तिक आर्यन और दीया मिर्ज़ा ने अपनी परफार्मेस से चार चांद लगाए।

Get ready to witness the grand night of glory at the heart of incredible India. Here's a sneak peek of the making of an invitation for you. Drop a ❤ if you're excited! Keep following us to know more. #IIFA #IIFA2020 #NEXA #CreateInspire @NexaExperience @MPTourism pic.twitter.com/YqvWfyopkV March 4, 2020

गली ब्वॉय को 14 और कबीर सिंह को 8 नॉमिनेशन

आइफा के ट्विटर हैंडल पर भी नॉमिनेशन की जानकारी दी गई। जहां रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर गली बॉय 14 नामांकन के साथ सबसे आगे है, वहीं शाहिद कपूर की मूवी कबीर सिंह 8 नॉमिनेशन के साथ दूसरे नंबर पर है। जबकि आयुष्मान खुराना की फिल्म ऑर्टिकल 15 को 7 नामांकन मिले हैं। इवेंट में टेक्निकल कैटेगरी के अवॉर्डस की भी घोषणा की जायेगी। गली बॉय 3 तकनीकी पुरस्कारों के साथ विजेताओं की लिस्ट में टॉप पर है।

These talented technicians pour their heart, soul & magic into their work to make the extravagant movies you see come alive on the big screen



Heartiest congratulations to the IIFA 2020 Technical Award Winners! 👏🎉#IIFA #IIFA2020 #Nexa #CreateInspire @NexaExperience @MPTourism pic.twitter.com/eLeFZ1Sd2Y — IIFA Awards (@IIFA) March 4, 2020

तीन दिन का इवेंट

इंदौर में होने वाले इस तीन दिवसीय मेगा इवेंट की बात करें तो मेन अवार्ड्स की नाइट सबसे मनोरंजक होगी, क्योंकि इसकी मेजबानी सुपरस्टार सलमान खान करेंगे और उनका साथ देने के लिए रितेश देशमुख भी होंगे। इस रात शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन, ऋतिक रोशन, करीना कपूर खान, जैकलीन फर्नांडीज और कैटरीना कैफ जैसे स्टार्स माहौल को और भी शानदार बना देंगे।

सेकेंड डे होंगे म्यूजिक अवॉर्डस

म्यूजिक लवर्स के लिए आईफा 2020 का डे 2 भी रॉकिंग होने वाला है। इसदिन म्यूजिक अवॉर्डस ऑग्रेनाइज किए जायेंगे। इस नाइट कोे मनीष पॉल और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर होस्ट करेंगे। इवेंट में चार चांद लगाने के लिए ए. आर. रहमान, अरिजीत सिंह, सचिन-जिगर, निकिता गांधी, जोनिता गांधी, शाल्मली खोलगड़े, बेनी दयाल, ऐश किंग, दिव्या कुमार, जुबिन नौटियाल, और तनिष्क बागची के परफॉर्मेस के साथ एसे कौर, रोमी और अमित मिश्रा, नीती, शक्ति और मुक्ति मोहन अपने अंदाज से चार चांद लगायेंगे।

Posted By: Molly Seth