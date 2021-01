ब्रिसबेन/नई दिल्ली (पीटीआई/एएनआई)। पेसर थंगारासू नटराजन, जो एक नेट गेंदबाज के रूप में ऑस्ट्रेलिया आए थे। शुक्रवार को एक ही दौरे के दौरान तीनों फाॅर्मेट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। तमिलनाडु के 29 वर्षीय खिलाड़ी को चौथे और अंतिम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चोटिल भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। बता दें जसप्रीत बुमराह पेट दर्द के कारण यह मैच नहीं खेल रहे। आईसीसी ने ट्वीट किया, "टेस्ट क्रिकेट में आपका स्वागत है। थंगारासू नटराजन एक ही दौरे के दौरान तीनों फाॅर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए।"

Welcome to Test cricket, @Natarajan_91 🤩 Thangarasu Natarajan becomes the first Indian player to make his International debut across all three formats during the same tour 👏 #AUSvIND pic.twitter.com/CKltP2uT5w

इसी दौरे पर किया वनडे और टी-20 डेब्यू

नटराजन ने 2 दिसंबर को कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, जिसे भारत ने 13 रन से जीता। नटराजन ने अपने 10 ओवरों में 70 रन देकर दो विकेट लिए थ्से। इसके बाद नटराजन ने तीन मैचों की टी 20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान छह विकेट लेकर भारत को 2-1 से सीरीज जितवाने में अहम भूमिका निभाई थी।

लक्ष्मण ने की नटराजन की तारीफ

भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने शुक्रवार को गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में टेस्ट में डेब्यू करने पर टी नटराजन और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी को बधाई दी। लक्ष्मण, जो सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटर भी हैं, जिसके लिए नटराजन खेलते हैं, ने प्लेइंग इलेवन में अपने शामिल किए जाने की बात कही और कहा कि दोनों इस मौके को हासिल करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। लक्ष्मण ने ट्वीट किया, "आप कभी नहीं जानते कि आपके दरवाजे पर कब और कैसे मौका आता है, बस आपको तैयार होना चाहिए। मुझे यकीन है कि नटराजन और सुंदर दोनों अपने पहले टेस्ट मैच के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। बधाई और शुभकामनाएँ।'

You never know when & how opportunity knocks on your door but when it appears you should be ready. I am sure both @Natarajan_91 and @Sundarwashi5 are well prepared for their 1st test match. Congrats and Good luck. #AUSvIND