नई दिल्ली (आईएएनएस)। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ आगामी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को आसानी से जीत लेगा क्योंकि चार टेस्ट मैचों की सीरीज के अंतिम तीन मैचों के लिए विराट कोहली नहीं होंगे। कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा की जनवरी में डिलीवरी के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से छुट्टी मांगी थी और सोमवार को, बीसीसीआई ने घोषणा की कि विराट को पितृत्व अवकाश दिया गया है। वह 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में खेले जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के समापन के बाद भारत लौटेंगे।

विराट नहीं खेल पाएंगे आखिरी तीन टेस्ट

विराट के वापस आने का मतलब है कि टीम इंडिया अगले तीन मैचों में विराट के बिना मैदान में उतरेगी। यह कंगारु टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस बात को पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वाॅन भी मानते हैं। वॉन ने एक ट्वीट में कहा, 'तीन टेस्ट मैचों के लिए विराट टीम इंडिया में नहीं होंगे। कोहली का बच्चे के जन्म को लेकर छुट्टी लेना भी सही है मगर इसके चलते ऑस्ट्रेलिया से सीरीज आसानी से जीत लेगा।'

No @imVkohli for 3 Tests in Australia .. The right decision going to be at the birth of his first child .. but it means Australia will win the series quite easily IMO .. #JustSaying