नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पीएम-केयर्स फंड में योगदान के लिए खेल जगत के प्रति आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने 28 मार्च को प्राइम मिनिस्‍टर्स सिटीजन असिस्‍टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस (PM Cares) फंड बनाया था और देशवासियों से अपील की थी कि वे इसके लिए अपना योगदान दें।

पीएम मोदी ने किया ट्वीट

शरद कुमार, रोहित शर्मा, नेशनल चैंपियन ईशा सिंह और भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज जैसी कई खेल हस्तियों ने इसके लिए अपना योगदान दिया है। 'मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मेहनती खिलाड़ी COVID-19 को हराने के लिए लड़ाई में सबसे आगे हैं। मैं PM-CARES के लिए उनके योगदान के लिए @ sharad_kumar01, @ ImRo45, @ singhesha10, @ M_Raj03 को धन्यवाद देना चाहूंगा। IndiaFightsCorona,' पीएम मोदी ने ट्वीट किया।

I am very happy that our hardworking sportspersons are at the forefront of the battle to defeat COVID-19.



I would like to thank @sharad_kumar01, @ImRo45, @singhesha10, @M_Raj03 for their contribution to PM-CARES. #IndiaFightsCorona