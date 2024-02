कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Delhi To Srinagar Indigo Flight: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें नई दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट के अंदर की एक फुटेज है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, खराब मौसम के चलते कैसे ये फ्लाइट डगमगाने लगी और अंदर बैठे सारे पैसेंजर्स की सांसें अटक गईं। वीडियो में सभी पैसेंजर्स सेफ लैंडिंग के लिए भगवान से प्रार्थना करते नजर आए। हालांकि, इस तूफान से डगमगाने के कुछ ही समय बाद फ्लाइट नार्मली आगे बढ़ने लगी। वहीं इस घटना में कोई हताहात नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित हैं।

पायलट ने प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए करवाई सेफ लैंडिंग

रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी हो रही है। इसी बीच 19 फरवरी को दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E6125 आसमान में डगमगाने लगी, जिसकी वजह से सभी यात्री काफी ज्यादा डर गए। हालांकि, पायलट ने सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए श्रीनगर में सुरक्षित लैंडिंग की। बता दें कि ये घटना 19 फरवरी को शाम 5.25 बजे हुई। जब इंडिगो की एक फ्लाइट नई दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हुई। इसी बीच मौसम अचानक से खराब हुआ और तेज हवाएं चलने लगी।

Scary scenes of flight going from Delhi to Srinagar!!

They almost believed their time is over, forgetting everything, every worldly thing, pleading to GOD only. Imagine the situation of passengers when they knew they were about to crash and die 💔. pic.twitter.com/XZjAb4tHl3