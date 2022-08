नई दिल्ली (पीटीआई)। धनखड़ पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं। वे अब राज्यसभा के सभापति होंगे। ध्यान रहे कि राज्यसभा में विपक्ष इस समय विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार विरोधी तेवर अपनाए हुए हैं। धनखड़ को 528 मत मिले जबकि अल्वा को 182 मत प्राप्त हुए। 1997 के बाद किसी उपराष्ट्रपति को यह सबसे बड़े अंतर से जीत मिली है।

Congratulations to Shri Jagdeep Dhankhar Ji on being elected India&यs Vice President with resounding support across party lines. I am confident he will be an outstanding Vice President. Our nation will gain tremendously from his intellect and wisdom. @jdhankhar1 pic.twitter.com/YD8BHb512W

I thank all those MPs who have voted for Shri Jagdeep Dhankhar Ji. At a time when India marks Azadi Ka Amrit Mahotsav, we are proud to be having a Kisan Putra Vice President who has excellent legal knowledge and intellectual prowess. @jdhankhar1 pic.twitter.com/JKkpyAkv3i