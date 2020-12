अवंतीपोरा (एएनआई)। जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां के अवंतीपोरा जिले के गांव दादसरा और गांव लरमोह में एक तलाशी अभियान के दौरान अल-बदर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस विज्ञप्ति के मुताबिक अवंतीपोरा में अल-बदर के आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस अवंतीपोरा ने 42RR और 130 बीएन CRPF की सहायता से दोनों गांवो में 23-24 दिसंबर की रात में सर्च ऑपरेशन चलाया। 4 व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए और उन्होंने पूछताछ के दौरान घास के ढेर के नीचे हथियार और गोला-बारूद रखने की बात स्वीकार की।

Jammu and Kashmir: 4 Al-Bader terrorists were caught in Awantipora during a search operation. Concealed arms & ammunition were recovered during a search of the area.



One AK56 rifle, one AK56 magazine, 28 rounds of ammunition and one hand grenade were recovered. pic.twitter.com/3ScdulbPyI