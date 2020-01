नई दिल्ली (एएनआई)। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में एक बार फिर मारपीट की घटना सामने आई है। जेएनयू में सोमवार को हुई इस मारपीट की घटना में छात्र रागिब इकराम घायल हो गया है। रागिब इकराम को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी के नमर्दा हाॅस्टल में रहने वाले स्टूडेंट रागिब को कथित तौर पर जेएनयू में एक अन्य हाॅस्टल के स्टूडेंट द्वारा पीटा गया है। मामला स्पेशल डिनर से जुड़ा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रागिब ने एक दिन पहले स्पेशल डिनर के दाैरान दूसरे हाॅस्टल के जिन स्टूडेंट को खाना देने से मना कर दिया था उन्होंने ही इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया है।

Delhi:Ragib Ikram,a JNU student staying at Narmada hostel there,was allegedly beaten up by 3 students today,a day after he had allegedly refused to let them have food at the hostel during 'special dinner',as they belonged to a different hostel.He's admitted at Safdarjung Hospital pic.twitter.com/Ct2XGDsipJ



हमलावरों ने गायब करने की धमकी भी दी

वहीं घायल रागिब के भाई ने एएनआई से बात करते हुए कहा, उसके रूममेट ने बताया कि हमलावरों ने कहा कि वह एक मुस्लिम है और वे उसे नजीब की तरह गायब कर देंगे। हमलावरों ने उसके भाई को सीने, सिर पर मारा और दो बार उसे थप्पड़ मारा। इसके अलावा उसके रूममेट को भी धमकी दी थी। रागिब के भाई ने यह भी दावा किया कि जब मैं अपने भाई को अस्पताल ला रहा था, मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पोस्टर को हमलावरों के दरवाजे पर देखा था।

Ragib's brother: His roommate says attackers said that he's a Muslim&they'll make him disappear just like Najib. He said they hit him on his chest, head&slapped him twice. They also threatened him. While I was bringing my brother to hospital, I saw ABVP poster on attackers' door. https://t.co/7WfVelebbD pic.twitter.com/GtYMJSAneE