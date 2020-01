नई दिल्ली (एएनआई)। जेएनयू हिंसा मामले में हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी ने कहा, जेएनयू राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का केंद्र है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जेएनयू में हुए हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और कहना चाहेंगे कि वे हमारे कार्यकर्ता थे। सरकारी सूत्रों के अनुसार, पिंकी चौधरी द्वारा किए गए दावों की जांच की जा रही है।

Pinky Chaudhary,Hindu Raksha Dal: JNU is a hotbed of anti-national activities, we can't tolerate this. We take full responsibility of the attack in JNU and would like to say that they were our workers. #JNUViolence pic.twitter.com/2GkCIOqOFO