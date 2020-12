मुंबई (एएनआई)। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनोट को एक ट्वीट करना भारी पड़ गया। कंगना का कहना था कि एक बुजुर्ग महिला जो शाहीन बाग में सीएए का विरोध कर रही थी। उन्हें किसान आंदोलन में भी धरना-प्रदर्शन करते हुए देखा गया है। कंगना का इधर ये ट्वीट करना था कि उनकी ही फिल्म बिरादरी के एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने कंगना को घेर लिया। दिलजीत ने पंजाबी में कंगना पर लगातार ट्वीट के जरिए हमला बोला।

कंगना और दिलजीत के बीच हुआ टि्वटर वाॅर

पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के विरोध प्रदर्शन में बुजुर्ग महिला को गलत तरीके से पेश करने के लिए 'पंगा' एक्ट्रेस कंगना को जमकर लताड़ा। इसके बाद कंगना भी कहां चुप रहने वाली थी। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि, दोनों पर्सनल कमेंट करने लगे। इसके बाद दिनभर टि्वटर वाॅर छिड़ा रहा। इधर से कंगना हमला बोल रही थी तो दिलजीत भी पीछे नहीं हटे और न जानें कंगना को क्या-क्या कह गए।

I am with farmers, last year I activity promoted agroforestry and donated for the cause as well, I have been vocal about farmers exploitation and their problems also I worry a lot so prayed for resolves in this sector, which finally happened with this revolutionary bill (cont)

आखिर में कंगना बोली- किसानों के साथ हूं

दिनभर चली बहस के बाद कंगना ने आखिर में किसनों के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं किसानों के साथ हूं, पिछले साल मैंने एग्रोफोरेस्ट्री को बढ़ावा दिया और इसके लिए दान भी किया। मैं किसानों के शोषण के बारे में मुखर रही हूं और उनकी समस्याओं की भी मैं बहुत चिंता करती हूं। जो नया बिल आया है वह उनकी समस्याओं को दूर करेगा।" दूसरे ट्वीट में, कंगना ने कहा कि उन्हें यकीन है कि सरकार इस मुद्दे पर सभी संदेहों को दूर करेगी। वह लिखती हैं, "यह विधेयक किसानों के जीवन को कई तरीकों से बेहतर बनाने जा रहा है, मैं कई अफवाहों की चिंता और प्रभाव को समझती हूं लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार सभी संदेहों को दूर करेगी। कृपया धैर्य रखें। मैं अपने किसानों के साथ हूं और पंजाब के लोग मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं।'

This Bill is going to transform farmers lives for better in many ways, I understand the anxiousness and effect of many rumours but I am certain government will address all doubts, please be patient. I am with my farmers and people of Punjab hold special place in my heart (cont)