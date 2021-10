बेंगलुरु (एएनआई)। कन्नड़ स्टार पुनीत राजकुमार ने शुक्रवार को 46 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर की पुष्टि अभिनेता सोनू सूद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर की है। सोनू ने ट्वीट किया, "दिल टूट गया। हमेशा आपको याद करूंगा मेरे भाई। #PuneethRajkumar,"

हार्ट अटैक से निधन

पुनीत को सीने में दर्द की शिकायत के बाद आज सुबह बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के सूत्रों ने मौत की पुष्टि कर दी है मैटिनी आइडल राजकुमार के बेटे पुनीत को उनके प्रशंसक प्यार से 'अप्पू' कहते हैं। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में अपने पिता के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। 'राम', 'हुदुगरू' और 'अंजनी पुत्र' उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं। उन्हें आखिरी बार 'युवरत्ना' में देखा गया था, जो इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी।

Shocked and deeply saddened by the tragic news of Puneeth Rajkumar's demise. One of the most humble people I've met and interacted with. Heartfelt condolences to his family and loved ones 🙏 — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) October 29, 2021

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने लिखा, 'पुनीत राजकुमार के निधन की दुखद खबर से स्तब्ध और गहरा दुख हुआ। सबसे विनम्र लोगों में से एक जिनसे मैं मिला और उनसे बातचीत की। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना।'

Shocking ,devastating & heartbreaking! #PuneethRajkumar gone too soon. 💔

Rest in Peace! My deepest sympathies and tearful condolences to the family. A huge loss to the Kannada / Indian film fraternity as a whole.Strength to all to cope with this tragic loss! — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 29, 2021

चिरंजीवी ने श्रद्घांजलि देते हुए लिखा, 'स्तब्ध कर देने वाला, और हृदय विदारक! #PuneethRajkumar बहुत जल्दी चले गए। उनकी

आत्मा को शांति मिले! परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना और अश्रुपूर्ण संवेदना। पूरे कन्नड़ / भारतीय फिल्म बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। इस दुखद नुकसान से निपटने के लिए सभी को शक्ति! '

Shocked and deeply heartbroken to hear this terrible news! We will all miss you dear Appu. You will live in our hearts forever! My condolences and prayers for the family to deal with this deep pain. #rip #PuneethRajkumar — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) October 29, 2021

बाॅलीवुड एक्टर विवेक ओबेराॅय ने ट्वीट किया, 'इस भयानक खबर को सुनकर स्तब्ध और हतप्रभ! हम सब आपको याद करेंगे प्रिय अप्पू। आप हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे! इस गहरे दर्द से निपटने के लिए परिवार के लिए मेरी संवेदना और प्रार्थना।'

बाहुबली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, 'हैरान हूं और दुखी हूं, कहने को कोई शब्द नहीं।'

Condolences on the passing away of #PuneethRajkumar. A bright star. He had a long promising career ahead.

My condolences to his family, his innumerable fans and followers. pic.twitter.com/8Gv4G4vrnz — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 29, 2021