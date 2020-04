मुंबई (पीटीआई)। Lockdown Diaries : एक्टर आयुष्मान खुराना ने खुलासा किया कि आने वाली फिल्म में किस तरह का रोल करना चाहते हैं और आशा कर रहे हैं कि उनकी ये इच्छा डायरेक्टर्स जरुरु सुन रहे होंगे। आयुष्मान हाॅलीवुड वेब सीरीज मनी हीस्ट के प्रोफेसर का किरदार निभाना चाहते हैं। ये नेटफिल्क्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज थी। इसमें स्पैनिश एक्टर अल्वारो मोर्टे ने प्रोफेशर का किरदार निभाया था। वो एक साथ कई लोगों का बंच इकठ्ठा करते हैं और उन्हें क्राइम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सभी लाल रंग के जंपसूट्स पहनते हैं। ये सभी लोग मुखौटा पहन कर राॅयल स्पेन को लूटने की कोशिश करते हैं।

I want to be the professor. I want to put this out in the universe. Hello reverent filmmakers! Please! I&यm dying to do something like this. I&यm itching to go on sets & work, like each and every human. But patience is a virtue they say. Calm down. Till then Bella Ciao #MoneyHeist pic.twitter.com/ZOLhCypgrU