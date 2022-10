औरंगाबाद (पीटीआई)। बिहार के औरंगाबाद जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां शनिवार तड़के एक घर में भीषण आग लगने से कम से कम 25 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा घटना उस समय हुई जब घर के मालिक अनिल गोस्वामी का परिवार सुबह करीब ढाई बजे छठ पूजा के लिए प्रसाद बना रहा था।

Aurangabad, Bihar| Injuries reported after fire broke out in a shop y'day, no casualties reported yet



We were preparing for Chhath puja, my wife was making meals. A sudden fire broke out at my shop after a cylinder there exploded. My family members were injured: Anil, Shopkeeper pic.twitter.com/ej0Dh31qj8