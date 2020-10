वाशिंगटन (पीटीआई)। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर टू प्लस टू वार्ता के लिए सोमवार को भारत आने वाले हैं। इसके लिए वह अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। टू प्लस टू मंत्री स्तर का यह तीसरा संस्करण होगा और भारत में इसका आयोजन मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगा। इस वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी।

US Secretary of State Michael Pompeo to arrive in India today. US Secy of State & US Defense Secretary Mark Esper will participate in the third India-US 2+2 Ministerial Dialogue tomorrow along with their counterparts EAM S Jaishankar & Defence Minister Rajnath Singh. (file pic) pic.twitter.com/NoCKob9Ayc

Wheels up for my trip to India, Sri Lanka, Maldives, and Indonesia. Grateful for the opportunity to connect with our partners to promote a shared vision for a free and open #IndoPacific composed of independent, strong, and prosperous nations. pic.twitter.com/IoaJvtsHZC